Хакеры получили доступ к корпоративному аккаунту сотрудника сервиса хранения паролей 1Password в GitHub и внедрили вредоносный код во внутренние системы компании. В результате злоумышленники скопировали часть данных пользователей, однако содержимое их защищённых хранилищ и сохранённые пароли не пострадали. Об этом сообщили представители компании в официальном заявлении.

По данным 1Password, расследование инцидента началось 19 ноября. Получив доступ к аккаунту сотрудника, злоумышленники смогли работать с исходным кодом и внедрить вредоносный код в серверные системы. В результате они скачали информацию о части клиентов.

Среди похищенных сведений оказались имена, адреса электронной почты, идентификаторы пользователей и аккаунтов, даты создания учётных записей и последнего входа. Кроме того, злоумышленники получили некоторые открытые ключи, технические параметры протокола Secure Remote Password и служебные данные.

Также были скопированы токены из отдельных электронных ссылок, предназначенных для приглашения пользователей, предоставления доступа и восстановления аккаунтов. В 1Password подчеркнули, что сами по себе эти токены не позволяют получить доступ к учётным записям. Для завершения процедуры дополнительно необходима авторизация через SSO или код, направленный на зарегистрированную электронную почту. Пользователей, которых затронула эта часть инцидента, компания уведомила отдельно.

При этом сохранённые пароли, содержимое пользовательских хранилищ, ключи их защиты и ключи восстановления аккаунтов остались недоступны для злоумышленников. В компании объяснили, что не хранят пароли и секретные ключи пользователей в виде, позволяющем получить их при взломе серверной инфраструктуры. Не пострадали и приложения 1Password с браузерными расширениями.

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