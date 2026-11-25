Хакеры попытались атаковать серверы прямой линии губернатора Хинштейна
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Серверы прямой линии губернатора Курской области Александра Хинштейна подверглись попытке кибератаки. О произошедшем сообщила газета «Курская правда» со ссылкой на заявление ведущей эфира Анны Пикулиной.
Во время эфира возникли проблемы со связью и перебои в трансляции. Пикулина предположила, что интерес к прямой линии проявили не только жители Курской области, но и находящиеся за её пределами злоумышленники.
К настоящему моменту трансляцию удалось восстановить.
Это уже не первый подобный инцидент. В декабре 2024 года хакеры атаковали первую прямую линию Хинштейна, который на тот момент занимал должность врио губернатора Курской области. Тогда злоумышленники вывели из строя систему телефонии.
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