Европейская комиссия столкнулась с масштабной кибератакой, которая нарушила работу внутренних информационных систем более чем на десять дней. Сотрудники ведомства лишились возможности вносить сведения о зарплатах и отпусках, а персональные данные могли оказаться под угрозой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, последствия взлома затронули системы, используемые для кадрового учёта. Из-за сбоя сотрудники Еврокомиссии не могут выполнять часть обычных административных операций, связанных с оплатой труда и оформлением отпусков.

Представитель Евросоюза заявил Politico, что специалистам удалось взять под контроль значительную часть последствий атаки. Однако оценка нанесённого ущерба ещё не завершена.

«Еврокомиссия считает, что ей удалось локализовать большую часть атаки, но полный масштаб ущерба остаётся неясным. Системы, возможно, скоро снова заработают. Ответы пока приходят с задержкой», — сообщил собеседник издания.

Отдельную обеспокоенность вызывает возможная утечка персональных данных. Специалисты продолжают выяснять, смогли ли злоумышленники получить доступ к сведениям о работниках европейского ведомства. Масштаб возможной компрометации информации пока не установлен.

Сбой продолжается уже более десяти дней. При этом конкретные сроки полного восстановления работы затронутых систем не названы. Из публикации также не следует, кто стоит за кибератакой.