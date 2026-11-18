В США не нашли следов кибератак при масштабных сбоях
Глава Нацразведки США исключил кибератаки как причину масштабных сбоев
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Масштабные технические неполадки, затронувшие в последние дни различные службы и компании в США, не являются результатом скоординированной кибератаки или действий иностранного государства. Об этом заявил директор Национальной разведки Соединённых Штатов Джей Клейтон в эфире телеканала CNBC.
По словам чиновника, одной из причин перебоев стали проблемы при обновлении программного обеспечения и устранении обнаруженных уязвимостей. Многие американские организации продолжают использовать устаревшие компьютерные системы, которые плохо совместимы с современными технологиями.
Клейтон пояснил, что установка обновлений и последующий запуск систем не всегда проходят без неполадок. Кроме того, технические проблемы могут возникать при взаимодействии разных программных комплексов.
Глава нацразведки подчеркнул, что американские специалисты тщательно изучили происходящее и не обнаружили признаков организованной хакерской атаки или вмешательства другой страны.
По мнению Клейтона, происходящее показывает необходимость масштабной модернизации американской цифровой инфраструктуры, значительная часть которой нуждается в обновлении.
Ранее Life.ru сообщал, что в США произошёл массовый сбой в работе крупнейших банков. Неполадки затронули Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank и другие. Тысячи клиентов столкнулись с проблемами при входе в мобильные приложения, проверке баланса и проведении денежных переводов. Сбои также затронули платёжную систему Zelle.