Масштабные технические неполадки, затронувшие в последние дни различные службы и компании в США, не являются результатом скоординированной кибератаки или действий иностранного государства. Об этом заявил директор Национальной разведки Соединённых Штатов Джей Клейтон в эфире телеканала CNBC.

По словам чиновника, одной из причин перебоев стали проблемы при обновлении программного обеспечения и устранении обнаруженных уязвимостей. Многие американские организации продолжают использовать устаревшие компьютерные системы, которые плохо совместимы с современными технологиями.

Клейтон пояснил, что установка обновлений и последующий запуск систем не всегда проходят без неполадок. Кроме того, технические проблемы могут возникать при взаимодействии разных программных комплексов.

Глава нацразведки подчеркнул, что американские специалисты тщательно изучили происходящее и не обнаружили признаков организованной хакерской атаки или вмешательства другой страны.

По мнению Клейтона, происходящее показывает необходимость масштабной модернизации американской цифровой инфраструктуры, значительная часть которой нуждается в обновлении.