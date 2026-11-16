Клиенты сразу нескольких крупнейших американских банков столкнулись с серьёзными проблемами при использовании онлайн-сервисов. Тысячи жителей США пожаловались на невозможность войти в личные кабинеты, проверить состояние счетов и провести финансовые операции. Как сообщает Reuters со ссылкой на сервис Downdetector, неполадки затронули Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank.

Жалобы начали массово поступать 16 ноября. Пользователи сообщали об ошибках при авторизации в мобильных приложениях и интернет-банкинге, а также о трудностях с денежными переводами и платежами. Некоторые клиенты не могли даже посмотреть остаток средств на своих счетах.

Особенно много сообщений поступило от клиентов Chase. По данным американских СМИ, только к середине дня число жалоб на работу этого банка исчислялось тысячами. Проблемы также затронули платёжный сервис Zelle, которым американцы пользуются для переводов денег.

В Chase признали наличие технических неполадок и заверили, что специалисты занимаются их устранением. Представитель банка пояснил, что из-за сбоя обработка отдельных транзакций занимает больше времени, чем обычно. При этом, по утверждению компании, клиенты по-прежнему сохраняют доступ к своим счетам и средствам.

Точные причины происходящего пока окончательно не установлены. По информации CNBC, признаков причастности злоумышленников к техническим проблемам JPMorgan Chase не обнаружено. Также нет подтверждений того, что перебои в нескольких банках вызваны единой программной ошибкой.

Масштаб неполадок и сроки полного восстановления сервисов пока остаются неясными. При этом Федеральная резервная система США не сообщала о сбоях в собственной работе.

Ранее Life.ru рассказывал, как пользователи массово пожаловались на сбои в работе банковских приложений и популярных онлайн-сервисов в России. Тогда неполадки одновременно затронули мессенджеры, игровые платформы, электронную почту и сервисы доставки. Жалобы поступали и от клиентов банков, столкнувшихся с трудностями при использовании мобильных приложений.