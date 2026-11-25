Американские спецслужбы выявили взлом компьютерной сети, через которую анализируют разведывательные сведения из открытых источников. Инцидент затронул Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Управление директора национальной разведки, сообщает The New York Times.

В распоряжении злоумышленников оказалась часть данных. Какие именно сведения были раскрыты, пока неизвестно. При этом собеседники издания утверждают, что секретные материалы не пострадали. По их информации, утечка могла затронуть и системы других федеральных ведомств. Один из источников сообщил, что уязвимость уже устранили.

Скомпрометированная сеть предназначалась для работы с общедоступными разведывательными материалами. В её поле зрения находились публикации в социальных сетях, спутниковые снимки и коммерческие базы данных. Последние могут содержать сведения, которые приобретают особую ценность при сопоставлении с другими источниками информации. Кто именно получил доступ к правительственной системе и каким образом это удалось сделать, пока не установлено.

Происшествие стало ещё одним случаем обнаружения уязвимостей в федеральных информационных системах за последнее время. На прошлой неделе стало известно о взломе национальной базы данных ФБР, которой пользуются правоохранительные органы для обмена сведениями о подозреваемых. Президент США Дональд Трамп подтвердил наличие проблемы, назвав произошедшее неприятным инцидентом. В тот же период Министерство сельского хозяйства США обнаружило нарушение кибербезопасности, из-за которого пришлось отключить часть внутренних приложений ведомства.

На фоне этих событий американские власти пытаются развеять опасения по поводу устойчивости государственных цифровых систем. Директор национальной разведки Джей Клейтон заявил, что киберинциденты давно стали частью повседневной жизни страны, а выявленные нарушения ведомства расследуют в штатном режиме.

Ранее Агентство национальной безопасности США столкнулось с многодневным отключением внутренней секретной сети. Часть сотрудников третий день подряд была вынуждена работать из дома. Позднее стало известно, что секретная сеть АНБ NSA Net была восстановлена. Сбой в АНБ произошёл на фоне других крупных технических происшествий в США. В частности, на прошлой неделе из-за неисправности оборудования примерно на четыре с половиной часа приостанавливались вылеты самолётов по всей стране.