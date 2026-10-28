Африка едет за знаниями: Путин заявил о рекордном числе иностранных студентов в РФ

Количество студентов из африканских государств, получающих образование в России, с 2020 года увеличилось в полтора раза и достигло рекордных 40 тысяч человек. Одновременно почти втрое выросло число стипендий, выделяемых для граждан континента. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

Глава государства подчеркнул, что подготовка специалистов остаётся одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Причём взаимодействие университетов постепенно выходит на новый технологический и качественный уровень.

«В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств: порядка 40 тысяч», — отметил российский лидер.

Отдельное внимание Путин уделил расширению возможностей для получения высшего образования за счёт российского бюджета. На 2026/2027 учебный год государственная квота для выходцев из Африки увеличена до 5,5 тысячи мест.

По словам президента, рост числа учащихся и стипендиальных программ свидетельствует об укреплении гуманитарных связей между Россией и государствами континента. Подготовка квалифицированных кадров становится важной частью долгосрочного партнёрства.