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Регион
Опубликовано 28 октября, 14:53

Африка едет за знаниями: Путин заявил о рекордном числе иностранных студентов в РФ

Путин: Число студентов из Африки в российских вузах выросло в 1,5 раза

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Количество студентов из африканских государств, получающих образование в России, с 2020 года увеличилось в полтора раза и достигло рекордных 40 тысяч человек. Одновременно почти втрое выросло число стипендий, выделяемых для граждан континента. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

Глава государства подчеркнул, что подготовка специалистов остаётся одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Причём взаимодействие университетов постепенно выходит на новый технологический и качественный уровень.

«В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств: порядка 40 тысяч», — отметил российский лидер.

Отдельное внимание Путин уделил расширению возможностей для получения высшего образования за счёт российского бюджета. На 2026/2027 учебный год государственная квота для выходцев из Африки увеличена до 5,5 тысячи мест.

По словам президента, рост числа учащихся и стипендиальных программ свидетельствует об укреплении гуманитарных связей между Россией и государствами континента. Подготовка квалифицированных кадров становится важной частью долгосрочного партнёрства.

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Ранее Life.ru сообщал о предложении России расширить сотрудничество с Центральноафриканской Республикой в сфере творческого образования. Москва выразила готовность разрабатывать совместные учебные программы и направлять преподавателей российских творческих вузов для занятий с талантливыми африканскими студентами.

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