От кино до Музея Африки: Россия договорилась расширять культурные связи с Малайзией и ЦАР

Министр культуры России Ольга Любимова провела на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур двусторонние встречи с коллегами из Малайзии и Центральноафриканской Республики. Стороны обсудили совместные кинопроекты, творческое образование, музейное сотрудничество и подготовку культурных мероприятий.

Одной из главных тем переговоров с министром туризма, искусств и культуры Малайзии Тионгом Кингом Сингом стала подготовка к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое Россия и Малайзия отметят в 2027 году. Любимова заявила о готовности российской стороны рассмотреть предложения по проведению серии совместных культурных мероприятий к юбилейной дате.

«Культурное сотрудничество России и Малайзии выступает перспективным направлением для расширения многопрофильного двустороннего диалога. Обе страны имеют существенный потенциал для укрепления гуманитарного взаимодействия», — отметила глава Минкультуры.

Отдельное внимание стороны уделили кинематографу. Малайзийские представители участвуют в Московском международном кинофестивале, казанском фестивале «Алтын Минбар» и Большом фестивале мультфильмов. В июле 2026 года во время Малайзийского международного кинофестиваля в стране прошла Неделя российского кино, на которой показали четыре отечественные картины.

Ещё одним направлением стали исполнительские искусства и творческое образование. В мае в Шах-Аламе и Малакке выступили студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, которые также провели мастер-классы в рамках проекта «Восходящие звёзды». Стороны договорились продолжить обсуждение образовательного сотрудничества.

На встрече с министром искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики Жиной Лоусон Розалем Любимова также предложила расширить сотрудничество в сфере творческого образования. В частности, российская сторона готова обсуждать образовательные программы и приезд преподавателей творческих вузов для работы с талантливыми студентами.

«Я бы с удовольствием предложила Вам обсудить в дальнейшем образовательные программы, которые существуют у нас в стране. Из наших творческих вузов приезжают выдающиеся преподаватели и знакомятся с талантливыми студентами», — сказала Любимова.

Ещё одним возможным совместным направлением стала музейная сфера. В России сейчас прорабатывается проект создания Музея культуры стран Африки на базе Государственного музея искусства народов Востока. По словам Любимовой, участие ЦАР в этой инициативе могло бы стать новым шагом в развитии культурного взаимодействия.

Глава Минкультуры также пригласила представителей Малайзии и ЦАР участвовать в крупных российских международных культурных проектах. Министр ЦАР выразила надежду, что состоявшиеся переговоры приведут к запуску новых совместных инициатив.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходит 24–26 сентября. Его тема в 2026 году — «Объединённые культуры — общие ценности». В деловую программу вошли десять тематических направлений, посвящённых международному гуманитарному сотрудничеству, кино, культурному наследию и другим сферам.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Ольги Любимовой с министрами культуры Катара и Палестины на полях того же форума. Стороны обсуждали фестивали, выставочные проекты, кино и творческое образование.