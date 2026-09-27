Африка приблизилась к расколу: Под континентом земная кора истончилась почти втрое

Африканский континент продолжает растягиваться, а в районе озера Туркана на севере Кении этот процесс достиг одной из ключевых стадий, способных в будущем привести к разделению материка и появлению нового океана. К такому выводу пришла международная группа геологов, исследование опубликовано в журнале Nature.

В центральной части рифта Туркана земная кора истончилась примерно до 12,7 километра, хотя по краям её толщина превышает 35 километров. Замдиректора Института физики Земли РАН Роман Веселовский в беседе с РБК отметил, что для континентальной коры это очень мало. Обычно в современных континентальных рифтах её толщина остаётся выше 20–25 километров.

По оценке учёных, около четырёх миллионов лет назад Туркана перешла к стадии так называемого шейкообразного утонения: растяжение коры сосредоточилось в сравнительно узкой зоне. Скорость движения по отдельным разломам составляет около 1,2 и 0,55 миллиметра в год.

Доцент кафедры геофизики СПбГУ Александр Буторин объяснил, что при дальнейшем развитии процесса Африканская плита будет становиться всё тоньше. «Постепенно плита будет утончаться, и в конечном итоге на месте рифта возникнет новый океан», — сказал он РБК. Схожий процесс в прошлом привёл к образованию Атлантического океана.

Однако речь не идёт о скором расколе материка. «Здесь важно не воспринимать происходящее как внезапный раскол Африки. Речь идёт о длительном геологическом процессе растяжения континентальной коры», — подчеркнул Веселовский. Возможное разделение континента займёт миллионы лет, а определить конкретные сроки по нынешним данным невозможно.

Более того, новый океан в Африке может вообще не появиться. Заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ Анатолий Брушков отметил, что никаких гарантий дальнейшего развития рифта нет. В геологической истории уже существовали зоны растяжения, которые остановились, так и не дойдя до стадии формирования океана.