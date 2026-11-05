Российские учёные работают над новым гибридом африканского клариевого сома, способным расти в более холодной воде. В Белгородской области рыбу удалось выращивать при температуре 18–21 градус, причём за четыре месяца отдельные особи набрали более двух килограммов, пишут «Известия».

Разработкой занимаются специалисты МГУТУ имени Разумовского. Они скрестили две выведенные в России породы сома — михайловскую и таманскую — и уже получили гибридное потомство первого и второго поколений. Главная цель селекционеров — создать рыбу, пригодную для разведения в прудах Центральной России без дорогостоящего подогрева воды.

Обычно африканскому сому требуется температура около 28 градусов. Однако в белгородском хозяйстве рыба смогла расти при значительно более прохладной воде. Как рассказала младший научный сотрудник центра «Аквакультуры» Анастасия Климук, за четыре месяца сомы увеличили массу с 50 граммов до двух килограммов и более. При этом для подогрева пруда не потребовалось электричество.

Параллельно биологи впервые полностью расшифровали геном отечественной популяции клариевого сома. Полученные данные помогут выявлять генетические особенности рыб и отбирать особей с наиболее подходящими для разведения характеристиками. Результаты исследования уже представлены в международной базе GenBank.

Такая работа особенно важна на фоне проблем, с которыми столкнулись рыбоводные хозяйства. Из-за близкородственного скрещивания у сомов могут снижаться темпы роста, ухудшаться пищевые характеристики и уменьшаться выход филе. Учёные рассчитывают, что генетический отбор позволит улучшить качество поголовья.

При этом селекционная работа ещё продолжается. Специалистам предстоит закрепить холодоустойчивость у новых поколений рыб и оценить возможность их массового выращивания в обычных прудах.