Икры может стать меньше

Неудачная лососёвая путина 2026 года связана с природными и климатическими факторами. При этом изменение климата в перспективе может привести к сокращению объёмов красной икры, которая традиционно считается праздничным продуктом. Об этом журналистам заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Глава ведомства выразила надежду, что в следующем году ситуация с выловом лососёвых улучшится. Однако она предупредила, что привычные объёмы производства некоторых продуктов в будущем могут измениться.

«В этом сезоне так — это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше. Но, конечно, климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных, а икра это праздничный продукт, может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше», — сказала Лут.