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Регион
Опубликовано 30 октября, 14:54

Икры может стать меньше

Минсельхоз связал неудачную путину с климатом и заявил, что икры станет меньше

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неудачная лососёвая путина 2026 года связана с природными и климатическими факторами. При этом изменение климата в перспективе может привести к сокращению объёмов красной икры, которая традиционно считается праздничным продуктом. Об этом журналистам заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Глава ведомства выразила надежду, что в следующем году ситуация с выловом лососёвых улучшится. Однако она предупредила, что привычные объёмы производства некоторых продуктов в будущем могут измениться.

«В этом сезоне так — это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше. Но, конечно, климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных, а икра это праздничный продукт, может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше», — сказала Лут.

По данным Росрыболовства, слабый сезон действительно заметно сказался на промысле: к концу октября вылов тихоокеанских лососей составлял около 100 тысяч тонн при первоначальном прогнозе в 227 тысяч тонн. Глава ведомства Илья Шестаков при этом отметил, что производители направляют доступные объёмы продукции на внутренний рынок, поэтому дефицита праздничного деликатеса не ожидается.

Чёрная икра дешевле красной? Экономист предупредил о ценовом парадоксе
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Наталья Афонина
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