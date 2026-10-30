Икры может стать меньше
Минсельхоз связал неудачную путину с климатом и заявил, что икры станет меньше
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Неудачная лососёвая путина 2026 года связана с природными и климатическими факторами. При этом изменение климата в перспективе может привести к сокращению объёмов красной икры, которая традиционно считается праздничным продуктом. Об этом журналистам заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
Глава ведомства выразила надежду, что в следующем году ситуация с выловом лососёвых улучшится. Однако она предупредила, что привычные объёмы производства некоторых продуктов в будущем могут измениться.
«В этом сезоне так — это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше. Но, конечно, климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных, а икра это праздничный продукт, может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше», — сказала Лут.
По данным Росрыболовства, слабый сезон действительно заметно сказался на промысле: к концу октября вылов тихоокеанских лососей составлял около 100 тысяч тонн при первоначальном прогнозе в 227 тысяч тонн. Глава ведомства Илья Шестаков при этом отметил, что производители направляют доступные объёмы продукции на внутренний рынок, поэтому дефицита праздничного деликатеса не ожидается.