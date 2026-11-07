Агент ФБР украл почти $2,5 млн в криптовалюте и спросил ChatGPT, в какой стране лучше начать новую жизнь. Нейросеть посоветовала ему купить виноградник в Португалии. Однако вместо переезда 37-летний Патрик Стивен Яроч оказался под следствием и в итоге признал вину в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил Минюст США.

Яроч работал в контрразведке ФБР и имел доступ к служебным системам, где хранились данные о криптовалютных кошельках, полученные во время расследований. Используя эту информацию, он совершил около 100 незаконных переводов, связанных с 35 уголовными делами. В общей сложности сотрудник бюро присвоил 2 474 380 долларов.

Похищенную криптовалюту американец обменивал на другие цифровые активы и переводил между счетами, пытаясь скрыть происхождение денег. Часть средств он потратил на погашение долгов, включая выплаты по кредитным картам и автокредитам.

Остальные деньги Яроч планировал вложить в новую жизнь за границей. Он спрашивал у ChatGPT, куда выгоднее инвестировать средства и какую страну Евросоюза выбрать для переезда. После рекомендации приобрести виноградник в Португалии мужчина начал действовать.

В июне 2026 года агент оформил доверенность на португальских юристов, чтобы те помогли ему зарегистрироваться в местной налоговой службе и получить необходимые документы. На сентябрь он запланировал поездку в Португалию, но осуществить задуманное не успел.

В результате Яроч признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Приговор ему вынесут 4 марта 2027 года. Бывшему сотруднику ФБР грозит до 20 лет тюрьмы. В американском Минюсте подчеркнули, что его действия поставили под угрозу несколько расследований, в том числе связанных с иностранными государствами.

Ранее Life.ru писал о первых обвинениях против Яроча. Тогда следствие установило перевод около 925 тысяч долларов с криптовалютных кошельков, которые, по данным американских СМИ, были связаны с Россией. Впоследствии выяснилось, что масштаб хищений оказался значительно больше. При этом ещё на раннем этапе расследования Яроч сам сообщил о своих действиях сотруднику американского Минюста и передал следователям сведения о криптокошельках.