Американец Джеймс Гейтс подал в суд на OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана, заявив, что ChatGPT помог его супруге Шерил спланировать его отравление. По словам мужчины, нейросеть не только давала женщине опасные советы, но и на протяжении нескольких месяцев усиливала её подозрения в отношении него. Подробности дела раскрыла газета Los Angeles Times.

Сам Джеймс познакомил жену с ChatGPT. Изначально женщина пользовалась чат-ботом для работы и решения бытовых вопросов, однако постепенно начала обсуждать с искусственным интеллектом проблемы в браке. Когда супруги заговорили о возможном разводе, Шерил стала делиться с нейросетью опасениями, что муж якобы собирается оставить её без денег и детей. Как утверждается в судебном иске, ChatGPT поддерживал её подозрения и характеризовал Джеймса как опасного и склонного к манипуляциям человека.

Позднее женщина начала расспрашивать бота об отравляющих веществах и лекарственных препаратах. По версии истца, нейросеть отвечала на вопросы о смертельных дозах, возможности обнаружения яда при вскрытии и сокрытии следов преступления. В материалах дела также приводятся фрагменты переписки, в которой ChatGPT объяснял, почему привычный мужу энергетический напиток способен замаскировать посторонний привкус.

Летом 2025 года Джеймс тяжело заболел. По его словам, один из приступов продолжался около трёх суток: мужчину мучили боли в животе, сильная слабость, нарушения сердечной деятельности и спутанность сознания. Он утверждает, что в какой-то момент даже не мог связно написать сообщение. Гейтс подозревает, что причиной состояния стали вещества, которые жена могла добавлять в его напитки.

В сентябре мужчина обнаружил рукописные записи супруги со списком опасных веществ, дозировками и пометками «смертельно». В начале листа были напоминания удалить переписки и выйти из ChatGPT. После находки Джеймс обратился в полицию. Шерил предъявили обвинения в покушении на убийство и загрязнении пищи или напитков опасными веществами.

Однако в апреле 2026 года прокуратура прекратила уголовное преследование женщины, сославшись на недостаточность доказательств. Это означает, что изложенная Джеймсом версия отравления не была установлена судом. Тем не менее мужчина добивается ответственности разработчика нейросети через гражданский иск, утверждая, что компания не обеспечила необходимые меры безопасности.

В OpenAI сообщили, что заблокировали аккаунт Шерил и передали информацию правоохранительным органам в рамках расследования. Представитель компании подчеркнул, что безопасность пользователей остаётся одним из главных приоритетов разработчика.

Ранее Life.ru сообщал об исках восьми американских штатов против OpenAI. Власти обвинили компанию в недостаточной защите несовершеннолетних от опасных рекомендаций чат-бота. Ещё одно разбирательство инициировали родители 31-летней американки, умершей после отказа от лечения эпилепсии. Семья утверждает, что ChatGPT повлиял на её решение прекратить приём назначенного препарата. Оба случая также остаются предметом судебных споров.