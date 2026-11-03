Первый апелляционный суд общей юрисдикции 2 декабря рассмотрит жалобы Артёма Миссюры, известного как балашихинский отравитель, на пожизненный приговор. Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство семерых и мошенничестве.

Как следует из судебных материалов, на которые ссылается РИА «Новости», апелляции подали сам осуждённый и его адвокат. При этом прокуратура решение Московского областного суда оспаривать не стала.

В июле 2026 года Миссюру приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Суд установил, что с января по май 2024 года мужчина систематически подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки родственников, друзей и знакомых.

Жертвами преступлений стали бабушка осуждённого и друг детства Миссюры. Ещё семерым людям удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи, однако некоторые из них получили тяжёлые вред здоровью.

Следствие установило, что Миссюра имел долги на сумму более трёх миллионов рублей и рассчитывал поправить финансовое положение за счёт имущества близких. Кроме того, пока его девушка находилась в больнице после отравления, он оформил на её имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей и присвоил деньги.

Во время судебного разбирательства Миссюра частично признал вину, однако отрицал прямой умысел на убийство некоторых потерпевших. В частности, он утверждал, что не собирался лишать жизни бабушку, а смерть друга назвал роковой ошибкой.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая девушка «балашихинского отравителя» Артёма Миссюры назвала пожизненный приговор справедливым. Она призналась, что больше не испытывает ненависти к осуждённому и хочет забыть произошедшее.