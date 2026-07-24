Экс-девушка балашихинского отравителя назвала справедливым пожизненный приговор

Бывшая девушка Артёма Миссюры, осуждённого на пожизненный срок за серию отравлений, назвала решение Мособлсуда справедливым. Она пережила отравление и стала одной из жертв, узнал корреспондент Life.ru.

«Потому что в живых нет двоих людей, всего было семь отравлений. Приговор считаю справедливым. Во мне нет ненависти к нему, у меня равнодушие, и я хочу это забыть. Я думаю, ему без разницы, простила ли я его. Я просто хочу жить дальше», — сказала девушка после оглашения приговора.

Суд признал 26-летнего Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве. С января по июнь 2024 года он подмешивал яд в еду близких, чтобы завладеть их имуществом и деньгами. Жертвами стали его бабушка и друг детства, всего пострадали девять человек.

Пока бывшая девушка лежала в больнице, Миссюра оформил на неё кредиты на 574 тысячи рублей. Подсудимый частично признал вину, но суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима.

Напомним, в Балашихе суд приговорил Артёма Миссюру к пожизненному заключению за серию отравлений. Он признан виновным в двух убийствах и семи покушениях, а его жертвами стали близкие и друзья, включая родителей, лучшего друга, дядю и девушку. В ходе следствия выяснилось, что полгода он подсыпал яд в еду родным, пока скрытая камера не зафиксировала его действия, а химикаты он хранил дома в коробках и канистрах. В последнем слове осуждённый заявил о раскаянии и попросился на СВО, утверждая, что пишет письма всем, чьи номера помнит наизусть.