Растущий государственный долг, слабая экономика и неспособность политиков договориться о сокращении бюджетного дефицита ухудшили финансовые перспективы Франции. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенным кредитным рейтингам республики со стабильного на негативный.

При этом сами рейтинги пока остались прежними. Долгосрочный рейтинг в национальной и иностранной валютах подтверждён на уровне A+, краткосрочный — A-1.

Аналитики агентства объяснили своё решение увеличением долговой нагрузки на фоне сдержанного экономического роста. Дополнительным фактором риска стало отсутствие политического согласия по вопросу оздоровления государственных финансов.

Как сообщает Reuters, эксперты S&P также допускают, что бюджетный дефицит Франции в 2026 и 2027 годах окажется больше, чем предполагалось ранее. Политические разногласия могут препятствовать проведению необходимых экономических реформ даже после президентских выборов 2027 года.

На этом фоне французское правительство пытается добиться утверждения бюджета на следующий год, предусматривающего сокращение дефицита с 5,4 до 5% ВВП. Однако провести документ через разделённый парламент пока непросто.

Ситуацию усугубляет спад французской экономики. Согласно опубликованным 27 ноября статистическим данным, ВВП страны в третьем квартале сократился на 0,2%.

Ранее Life.ru писал, что государственный долг Франции приблизился к 3,6 триллиона евро, обновив исторический рекорд. Долговая нагрузка республики достигла 119% ВВП — такого высокого показателя страна не знала с 1946 года. Только на обслуживание задолженности в 2027 году Парижу, по прогнозам, придётся потратить около 91 миллиарда евро.