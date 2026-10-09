Агенты миграционной службы ранили человека при задержании в Нью-Йорке

Мужчину ранили во время операции американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Нью-Йорке. Пострадавшего госпитализировали, он находится в сознании и получает медицинскую помощь, сообщила полиция города.

Стрельба произошла около 16:00 по местному времени в районе Марбл-Хилл на севере Манхэттена. ABC7 сообщает, что инцидент случился при взаимодействии мужчины с агентами ICE. Что именно предшествовало применению оружия, пока не установлено.

«Полиция Нью-Йорка не участвовала в инциденте и не находилась на месте происшествия во время стрельбы», — говорится в заявлении NYPD. ФБР направило на место специалистов для помощи Министерству внутренней безопасности в расследовании.

После произошедшего возле места операции собрались местные жители. По данным Reuters, люди выкрикивали претензии в адрес федеральных силовиков. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул потребовала от федеральных властей полной и прозрачной информации об обстоятельствах стрельбы.

Напряжённость вокруг федеральных миграционных операций в США сохраняется с начала года. 7 января сотрудник ICE смертельно ранил в Миннеаполисе 37-летнюю Рене Гуд. 24 января в том же городе сотрудники Пограничной службы застрелили 37-летнего Алекса Претти. Оба случая вызвали протесты и споры вокруг методов федеральных силовиков.

Ранее иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) установила новый рекорд по числу задержаний нелегальных мигрантов. В августе сотрудники ведомства задержали 50,9 тыс. человек. В ICE заявили, что теперь работают практически без выходных и собираются дальше наращивать темпы операций.