Сельхозпроизводителям Ставропольского края направят 2 миллиарда рублей на подготовку урожая 2027 года. В среднем хозяйства смогут получить около 2,6 тысячи рублей за каждый гектар посевов. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики региона.

Отбор получателей субсидий планируется завершить до 1 декабря, после чего аграриям начнут перечислять деньги. Средства предназначены для компенсации части затрат на проведение сельскохозяйственных работ при выращивании озимых культур. Губернатор Владимир Владимиров поручил местным властям и руководителям сельхозуправлений подробно разъяснить хозяйствам условия получения поддержки.

«Прошу глав территорий и руководителей сельхозуправлений довести до хозяйств всю необходимую информацию. Порядок предоставления средств должен быть понятным и прозрачным», — сказал глава региона.

К будущему урожаю на Ставрополье уже засеяли около 1,8 миллиона гектаров озимых зерновых без учёта рапса. Всходы появились на 1,6 миллиона гектаров, причём большая часть посевов находится в хорошем или удовлетворительном состоянии. Озимый рапс взошёл на 114 тысячах гектаров из 117 тысяч засеянных.

Параллельно в крае продолжается уборка поздних культур. Аграрии собрали 1,8 миллиона тонн сахарной свёклы, обработав 77% запланированных площадей. Урожайность достигла 638 центнеров с гектара.

Кукурузу на зерно убрали примерно с 73 тысяч гектаров, выполнив 66% плана. Валовой сбор составил 510 тысяч тонн, а урожайность приблизилась к 70 центнерам с гектара. По данным региональных властей, это заметно выше прошлогоднего уровня.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно, которые вызывают обеспокоенность сельхозпроизводителей. Этот вопрос глава государства обсудил на встрече с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, обратившим внимание на трудности со сбытом урожая.