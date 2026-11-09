Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно, которые вызывают обеспокоенность сельхозпроизводителей. Этот вопрос глава государства обсудил на встрече с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, обратившим внимание на трудности со сбытом урожая.

Минниханов сообщил президенту, что уборочная кампания в республике проходит успешно и показатели урожайности остаются хорошими. Однако ситуация с реализацией зерна складывается значительно сложнее из-за ограничений в логистике, которые сдерживают закупочные цены.

«Так как логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», — пояснил глава Татарстана.

Путин не оставил проблему без внимания и заверил руководителя региона, что федеральные власти займутся её решением.

«С этим будем разбираться вместе», — ответил президент.

Сложности с продажей урожая затрагивают и другие российские регионы. Из-за ограничений экспортной логистики в Азово-Черноморском бассейне аграрии столкнулись со снижением спроса, что оказывает давление на внутренние цены. Для поддержки производителей с 29 октября в России возобновились государственные закупочные интервенции зерна. Их запланированный объём составляет до трёх миллионов тонн.

Российские аграрии с начала 2026 года собрали более 131 миллиона тонн зерна. Кроме того, урожай масличных культур превысил 27 миллионов тонн, а озимыми засеяли уже три четверти запланированных площадей. На совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева особое внимание уделили трудностям с экспортной логистикой и мерам поддержки сельхозпроизводителей, которым необходимо обеспечить сбыт урожая и сохранить финансовую устойчивость.