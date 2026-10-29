Путин пообещал продолжить поставки зерна в Африку

Россия продолжит поставлять зерно африканским государствам как по коммерческим контрактам, так и безвозмездно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 октября на пресс-конференции по итогам третьего форума «Россия — Африка» в Москве.

«Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку, будем делать это как и прежде и на контрактной, и на безвозмездной основе», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что продовольственное сотрудничество остаётся одним из важнейших направлений взаимодействия Москвы с африканскими партнёрами. Россия намерена не только сохранять поставки зерна, но и расширять географию сельскохозяйственного экспорта.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России расширять поставки продовольствия в Африку. На форуме 28 октября президент сообщил, что российские зерно и удобрения уже поступают более чем в 40 государств континента. Москва намерена расширять число партнёров и содействовать укреплению продовольственной безопасности африканских стран.