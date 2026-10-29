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Опубликовано 29 октября, 20:37

Путин пообещал продолжить поставки зерна в Африку

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия продолжит поставлять зерно африканским государствам как по коммерческим контрактам, так и безвозмездно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 октября на пресс-конференции по итогам третьего форума «Россия — Африка» в Москве.

«Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку, будем делать это как и прежде и на контрактной, и на безвозмездной основе», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что продовольственное сотрудничество остаётся одним из важнейших направлений взаимодействия Москвы с африканскими партнёрами. Россия намерена не только сохранять поставки зерна, но и расширять географию сельскохозяйственного экспорта.

Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией
Путин: Форумы вроде «Россия — Африка» стали доброй традицией

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России расширять поставки продовольствия в Африку. На форуме 28 октября президент сообщил, что российские зерно и удобрения уже поступают более чем в 40 государств континента. Москва намерена расширять число партнёров и содействовать укреплению продовольственной безопасности африканских стран.

Больше новостей о международном сотрудничестве — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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