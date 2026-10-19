Российские аграрии собрали свыше 131 млн тонн зерна с начала года

Российские аграрии с начала 2026 года собрали более 131 миллиона тонн зерна и свыше 27 миллионов тонн масличных культур. Одновременно сельхозпроизводители продолжают озимый сев, выполнив уже три четверти запланированных работ. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации на зерновом рынке.

«На данный момент в России собрано больше 131 миллиона тонн зерна и свыше 27 миллионов тонн масличных культур. Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей», — говорится в сообщении.

Таким образом, уборочная кампания продолжает приносить значительные объёмы продукции, а аграрии параллельно закладывают основу для урожая следующего года. Посев озимых уже выполнен на 75% от намеченных площадей.

Отдельное внимание на совещании уделили изменениям в экспортной логистике. В аппарате вице-премьера отметили, что в условиях перестройки маршрутов поставок власти разработали комплекс специальных мер для сельскохозяйственных предприятий.

Эти решения должны помочь хозяйствам провести озимый сев в штатном режиме и сохранить финансовую устойчивость. Конкретные механизмы поддержки и сроки их реализации в сообщении не раскрываются.

Вопросы сбыта зерна приобретают особое значение на фоне высоких объёмов производства. Помимо сбора урожая, аграриям необходимо обеспечить его хранение, транспортировку и реализацию, сохранив возможности для дальнейших полевых работ.

Ранее Life.ru сообщал, что производство зерна в России в 2025 году превысило внутреннее потребление на 72,7%. По данным Росстата, прошлогодний урожай стал третьим по величине за всю историю страны, а 47 регионов обеспечили себя зерном более чем на 100%.