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Регион
Опубликовано 29 сентября, 17:54

Агрессивные подростки из Новосибирска затравили председателя ТСЖ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Новосибирске группа несовершеннолетних девочек вступила в конфликт с председателем ТСЖ «Свежий ветер», сообщает 360.ru. Мужчина рассказал, что одна из четырёх школьниц громко ругалась во дворе. Он сделал ей замечание, после чего к нему пришёл отец девочки.

Подростки из Новосибирска затравили председателя ТСЖ. Видео © 360.ru

Родитель, как утверждает председатель ТСЖ, угрожал ему и пытался распылить перцовый баллончик. Однако мужчина заверил его, что ребёнка никто не бил. Позже ночью подростки вместе с друзьями попытались взломать дверь в помещение ТСЖ. Кроме того, в интернете появилась фотография председателя с его именем и обвинениями в избиении.

Руководитель товарищества заявил, что опасается за своих детей, которые учатся в одной школе с агрессивными подростками, и обратился в полицию и прокуратуру. Правоохранители сообщили о встречном заявлении. По каждому обращению проводят проверку.

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Ранее в Россоши возбудили уголовное дело после избиения школьницы на глазах у сверстников. По данным следствия, подростки снимали происходящее на телефоны, а часть очевидцев подбадривала нападавшую.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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