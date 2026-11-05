В петербургском ЖК «Солнечный город» джек-рассел-терьер напал на маленькую собаку, которую впоследствии не удалось спасти. Жители разыскивают владельца агрессивного животного.

Погибшая собака. Фото © 78.ru

ЧП произошло 27 октября возле дома 21, корпус 1, на проспекте Будённого. Как рассказала хозяйка погибшего питомца Алина, терьер вцепился её собаке в горло. Девушка попыталась разнять животных, но смогла только при помощи своего молодого человека.

Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику, однако спасти её не удалось. Напавшего пса выгуливали на поводке, но без намордника. После случившегося его хозяин ушёл, уточнила собеседница 78.ru.