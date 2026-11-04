В посёлке Дружная Горка Ленинградской области волк забежал в подъезд жилого дома и утащил небольшую собаку на глазах у хозяйки. Нападение произошло вечером 3 ноября практически в центре населённого пункта, неподалёку от местной администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Волк утащил собаку из подъезда жилого дома в Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как собака пытается укрыться в открытом подъезде, однако хищник бросается следом. Через несколько секунд волк выбегает обратно, держа питомца в зубах. За ним устремляется женщина.

По словам местных жителей, это далеко не первое появление хищников возле домов. Волков начали замечать в Дружной Горке ещё в сентябре. С тех пор жители неоднократно сообщали о нападениях на домашних животных во время прогулок.

Особенно тревожный случай произошёл 10 октября. Тогда волк погнался за женщиной с собакой прямо во дворе жилого дома. Спастись от хищника ей удалось, забежав в подъезд. Происшествие также зафиксировала камера наблюдения. Глава Дружногорского территориального управления Михаил Усачёв предупреждал жителей об опасности. Он рекомендовал соблюдать осторожность в тёмное время суток, избегать прогулок возле леса и внимательнее следить за домашними питомцами.

А 13 октября комитет по охране животного мира Ленобласти сообщил, что за предыдущие две недели в Гатчинском округе добыли пять волков. Тогда же специалисты приняли решение о дополнительном регулировании численности ещё четырёх особей. Однако даже после принятых мер хищники продолжили появляться в населённых пунктах.

В ведомстве объясняли, что осенью взрослые волки обучают молодняк охоте, а домашние животные становятся для них сравнительно лёгкой добычей. По данным учёта за апрель 2026 года, в Гатчинском округе обитали семь волков, однако за лето у хищников появилось потомство.