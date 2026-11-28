Поклонники Леонида Агутина и Анжелики Варум уже потратили на билеты на два московских концерта более 120 миллионов рублей. Супруги выступят 11 и 12 декабря на «Live Арене», которая вмещает 11 тысяч зрителей, сообщает URA.ru.

На 28 ноября в продаже оставались 11 билетов на первый вечер и 12 на второй. Из выручки ещё предстоит покрыть аренду площадки, расходы на технику, рекламу, работу персонала и налоги. Сколько за эти два выступления получат сами артисты, неизвестно.