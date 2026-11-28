Агутин и Варум могут заработать более 120 млн рублей за два концерта в Москве
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Поклонники Леонида Агутина и Анжелики Варум уже потратили на билеты на два московских концерта более 120 миллионов рублей. Супруги выступят 11 и 12 декабря на «Live Арене», которая вмещает 11 тысяч зрителей, сообщает URA.ru.
На 28 ноября в продаже оставались 11 билетов на первый вечер и 12 на второй. Из выручки ещё предстоит покрыть аренду площадки, расходы на технику, рекламу, работу персонала и налоги. Сколько за эти два выступления получат сами артисты, неизвестно.
Ранее музыкант Виктор Рыбин раскритиковал Леонида Агутина и Анжелику Варум за то, что они тратят в США заработанные в России деньги. По словам звезды, Варум большую часть времени проводит за океаном, а в РФ приезжает главным образом на выступления.