Сольный концерт Леонида Агутина в Дубае может принести более 49 миллионов рублей от продажи билетов. Выступление состоится 6 января 2027 года на сцене Дубайской оперы, вмещающей около двух тысяч зрителей. Потенциальные сборы подсчитало РИА «Новости».

Самые доступные билеты обойдутся поклонникам певца в 800 дирхамов, или примерно 17,9 тысячи рублей. За эту сумму можно попасть на танцпол либо занять место в последних рядах зрительного зала. Желающим расположиться ближе к сцене придётся заплатить от тысячи до двух тысяч дирхамов — от 22,4 до 44,7 тысячи рублей. Места в ложах стоят около 55,9 тысячи рублей, а за первые ряды партера просят три тысячи дирхамов, что эквивалентно 67,1 тысячи рублей.

По подсчётам журналистов, при полном аншлаге общая выручка от продажи билетов превысит 2,2 миллиона дирхамов, или 49 миллионов рублей. При этом за полтора месяца до выступления зрители уже выкупили почти половину доступных мест.

На сцену Агутин выйдет вместе с группой Esperanto. Организаторы обещают живое исполнение главных хитов музыканта, в том числе в новых аранжировках. Информация о концерте размещена на официальном сайте Дубайской оперы.

Ранее Life.ru сообщал, что в ноябре изменился список наиболее востребованных артистов для новогодних корпоративов. Согласно данным организаторов мероприятий, Татьяна Куртукова и Ваня Дмитриенко потеснили некоторых признанных звёзд российской эстрады. Леонид Агутин, Надежда Кадышева, Анна Асти и несколько других исполнителей выбыли из рейтинга самых востребованных артистов. При этом гонорары отдельных популярных музыкантов за одно корпоративное выступление достигают 12 миллионов рублей.