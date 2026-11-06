Татьяна Куртукова и Ваня Дмитриенко вошли в число самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2026 году, потеснив Надежду Кадышеву и Леонида Агутина. При этом за выступление популярных исполнителей заказчикам придётся заплатить от четырёх до 12 миллионов рублей. Об изменениях на рынке праздничных мероприятий рассказал kp.ru продюсер Илья Саглиани.

По словам эксперта, компании стали экономнее подходить к организации праздников. Вместо масштабных вечеринок с несколькими приглашёнными звёздами работодатели всё чаще выбирают камерные мероприятия с одним артистом. Средний гонорар востребованного исполнителя составляет около 4,5 миллиона рублей, однако в декабре стоимость выступлений заметно возрастает.

Среди новых фаворитов корпоративного рынка оказались Куртукова, Дмитриенко, Прохор Шаляпин и группа «Комната культуры». Их популярность продюсер связывает с успехами в музыкальных чартах, вирусными хитами и активным обсуждением в социальных сетях. При этом сохраняется высокий спрос на Сергея Жукова, Басту, Григория Лепса, Полину Гагарину, Диму Билана и Николая Баскова.

Однако не всем прежним лидерам удалось удержаться в первой двадцатке. Из списка выбыли Надежда Кадышева, Леонид Агутин, Анна Асти, Jony и Катя Лель. По оценке Саглиани, интерес к некоторым исполнителям снизился из-за отсутствия новых хитов, а в случае Кадышевой дополнительным фактором могло стать повышение стоимости выступлений.

Самые высокие гонорары в декабре, по данным издания, достигают 8–12 миллионов рублей. В эту ценовую категорию входят Григорий Лепс, Сергей Жуков, Баста и Полина Гагарина. За выступления ZIVERT, Вани Дмитриенко, Николая Баскова, Димы Билана и Сергея Лазарева организаторы могут заплатить от пяти до семи миллионов.

Более доступными для заказчиков остаются Татьяна Куртукова, Татьяна Буланова, Прохор Шаляпин, Владимир Пресняков и «Дискотека Авария». Их декабрьские гонорары оцениваются в четыре–пять миллионов рублей. При этом окончательная сумма зависит от города, даты, продолжительности выступления и условий договора.

Особенно дорого артистам обходится новогодняя ночь. По оценке продюсера, уже с первой пятницы декабря стоимость выступлений увеличивается примерно на 20%, а непосредственно 31 декабря может вырасти на 50%. Несмотря на высокие расценки, некоторые востребованные исполнители способны провести за месяц от десяти до 20 частных мероприятий.