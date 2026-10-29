«Зондбе» за 2 миллиона: Ярушин согласился пугать гостей на корпоративах за доплату

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин передумал и теперь готов выступать на частных мероприятиях в нашумевшем образе зомби из своего вирусного клипа. Правда, поклонникам необычного перевоплощения придётся раскошелиться: выступление артиста обойдётся в два миллиона рублей, а за профессиональный грим потребуется доплатить ещё 80 тысяч. Об этом сообщает SHOT.

Ранее актёр категорически отказывался появляться перед публикой в зомби-гриме даже за дополнительные деньги. Однако на фоне приближающегося Хэллоуина условия изменились. Теперь заказчики могут получить полноценное шоу с узнаваемым образом из клипа на песню Zombie, которая стала интернет-мемом.

При этом требования к организации выступления остались довольно внушительными. Согласно райдеру, Ярушину необходимы две отдельные гримёрки — одна лично для него, другая для музыкантов.

Особое внимание артист уделяет питанию. В приветственной зоне должны быть нарезки из красной рыбы — сёмги, форели, кеты или муксуна. На горячее исполнитель предпочитает рыбный стейк. Кроме того, в меню обязательно присутствует гречка, а из алкоголя — коньяк Hennessy либо пятилетний «Арарат».

По информации SHOT, в саму хэллоуинскую ночь 31 октября артист уже занят. При этом в числе возможных дат для частного выступления называется 1 ноября.

Напомним, песня Zombie принесла Ярушину новую волну популярности в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали необычный англоязычный трек, а слово «зондбе», которое многим послышалось в припеве, быстро превратилось в мем. Сам музыкант признавался, что вместе с командой решил использовать эту волну обсуждений для продвижения творчества.