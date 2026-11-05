«Не время развлекаться»: Почему корпоративы постепенно выходят из моды
Эксперт Ратников: Снижение цен на корпоративы — единичные случаи
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Снижение цен на корпоративные выступления — скорее исключение, чем правило. Артисты не могут позволить себе сбрасывать ценники из-за неинтенсивных гастролей, а компании не готовы широко отмечать праздники. Так ситуацию описал глава концертного агентства Эдуард Ратников.
По его словам, спрос диктует стоимость. Пример — Надежда Кадышева, которая, по данным Ратникова, сбросила ценник с прошлого года. При этом имя артистки ни разу не звучало среди потенциальных заказчиков.
«Вопрос её востребованности достаточно сильно преувеличен», — приводит НСН слова Ратникова. Он также отметил, что сбрасывание цен на корпоративные выступления — это выходящие за рамки случаи, единичные.
Причина не только в отдельной артистке. Интенсивность гастролей сегодня ниже, чем до пандемии. Поэтому массового снижения цен на корпоративы нет.
Второй фактор — настроение заказчиков. Компании экономят на праздниках, а предложение на рынке обеднено. Это тоже влияет на решения о тратах.
Со своей стороны, организатор форума Colisium Сергей Бабич снижение ценников не подтвердил. По его словам, это закрытая информация, и делать выводы рано. Бабич также не видит спада интереса к артистам девяностых. Ностальгия, по его мнению, была и будет.
«Артисты, на которых мы выросли, всё равно будут нам интересны», — добавил он.
А ранее Life.ru сообщал, что Варнава готова вести корпоративы в России за 2,8 млн рублей. Сейчас звезда живёт на Кипре и преимущественно принимает зарубежные заказы. Причём для иностранных клиентов услуги Варнавы обходятся на 300 тысяч рублей дешевле.