Снижение цен на корпоративные выступления — скорее исключение, чем правило. Артисты не могут позволить себе сбрасывать ценники из-за неинтенсивных гастролей, а компании не готовы широко отмечать праздники. Так ситуацию описал глава концертного агентства Эдуард Ратников.

По его словам, спрос диктует стоимость. Пример — Надежда Кадышева, которая, по данным Ратникова, сбросила ценник с прошлого года. При этом имя артистки ни разу не звучало среди потенциальных заказчиков.

«Вопрос её востребованности достаточно сильно преувеличен», — приводит НСН слова Ратникова. Он также отметил, что сбрасывание цен на корпоративные выступления — это выходящие за рамки случаи, единичные.

Причина не только в отдельной артистке. Интенсивность гастролей сегодня ниже, чем до пандемии. Поэтому массового снижения цен на корпоративы нет.

Второй фактор — настроение заказчиков. Компании экономят на праздниках, а предложение на рынке обеднено. Это тоже влияет на решения о тратах.

Со своей стороны, организатор форума Colisium Сергей Бабич снижение ценников не подтвердил. По его словам, это закрытая информация, и делать выводы рано. Бабич также не видит спада интереса к артистам девяностых. Ностальгия, по его мнению, была и будет.

«Артисты, на которых мы выросли, всё равно будут нам интересны», — добавил он.