«Это свинство»: Рыбин набросился на Агутина и Варум из-за заработков в России и жизни в США
Виктор Рыбин обвинил Агутина и Варум в выводе в США денег, заработанных в РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Музыкант Виктор Рыбин резко раскритиковал Леонида Агутина и Анжелику Варум за их связи с США. По мнению артиста, звёздная пара зарабатывает на выступлениях в России, но предпочитает тратить полученные деньги за океаном. Своё недовольство он высказал на съёмках шоу «Сорян, это подкаст» Сурена Каграманова.
«Они деньги, которые берут здесь, — всё туда. Это свинство. Как-то это всё явно произошло, их американская тема. Родители там, ребёнок», — возмутился Рыбин.
Особенно жёстко музыкант высказался об Анжелике Варум. Он утверждает, что певица большую часть времени проводит в США, а в Россию возвращается преимущественно ради заработка, в том числе для участия в крупных телевизионных концертах.
По словам Рыбина, подобная практика негативно сказывается на артистах, которые постоянно живут и работают в России. Он считает, что выступления звёзд, связанных с зарубежными странами, сокращают бюджеты, доступные их российским коллегам.
«Да, они хапают наши деньги, стягивают бюджет тех артистов, которые находятся здесь», — заявил исполнитель.
Известно, что 27-летняя дочь Агутина и Варум Елизавета много лет живёт в Америке и имеет гражданство США. В детстве её воспитанием занимались дедушка Юрий Варум и его супруга, поскольку родители девочки были заняты музыкальной карьерой. Сам Агутин ранее опровергал сообщения о переезде семьи за границу, утверждая, что они с женой живут и работают в России.
Ранее Life.ru рассказывал о недвижимости Агутина и Варум, которую оценили более чем в миллиард рублей. Супругам принадлежат квартиры и загородный дом в России, а также дорогостоящие объекты в США. Только американскую недвижимость семьи оценивали в 9–10 миллионов долларов.