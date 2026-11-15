Музыкант Виктор Рыбин резко раскритиковал Леонида Агутина и Анжелику Варум за их связи с США. По мнению артиста, звёздная пара зарабатывает на выступлениях в России, но предпочитает тратить полученные деньги за океаном. Своё недовольство он высказал на съёмках шоу «Сорян, это подкаст» Сурена Каграманова.

«Они деньги, которые берут здесь, — всё туда. Это свинство. Как-то это всё явно произошло, их американская тема. Родители там, ребёнок», — возмутился Рыбин.

Особенно жёстко музыкант высказался об Анжелике Варум. Он утверждает, что певица большую часть времени проводит в США, а в Россию возвращается преимущественно ради заработка, в том числе для участия в крупных телевизионных концертах.

По словам Рыбина, подобная практика негативно сказывается на артистах, которые постоянно живут и работают в России. Он считает, что выступления звёзд, связанных с зарубежными странами, сокращают бюджеты, доступные их российским коллегам.

«Да, они хапают наши деньги, стягивают бюджет тех артистов, которые находятся здесь», — заявил исполнитель.

Известно, что 27-летняя дочь Агутина и Варум Елизавета много лет живёт в Америке и имеет гражданство США. В детстве её воспитанием занимались дедушка Юрий Варум и его супруга, поскольку родители девочки были заняты музыкальной карьерой. Сам Агутин ранее опровергал сообщения о переезде семьи за границу, утверждая, что они с женой живут и работают в России.