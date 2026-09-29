Дочь Агутина подала в суд из-за плесени и потопа в квартире в Лос-Анджелесе

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария подала в американский суд на управляющую компанию и владельца дома в Лос-Анджелесе, где она арендует квартиру. В иске девушка утверждает, что жильё длительное время имело проблемы с отоплением, а после потопа в квартире появились сырость и плесень, передаёт Mash.

По её версии, серьёзное затопление произошло 2 сентября. После этого часть напольного покрытия пришлось демонтировать, а сама Елизавета около месяца ночевала у друзей, поскольку квартира, как утверждается в иске, была непригодна для нормального проживания.

Вода, по словам дочери артистов, повредила её компьютер, усилитель и одежду. Кроме того, оборудование, использовавшееся для просушки помещения, якобы привело к короткому замыканию. Теперь Елизавета требует вернуть часть арендной платы, компенсировать ущерб имуществу и расходы на адвокатов, а также выплатить не менее $19,7 тысячи на переезд.

Иск был подан ещё 6 февраля 2025 года против Power Property Management и владельца здания 1245 Vine Owner. Речь идёт о Villa Elaine — историческом доме в Лос-Анджелесе, построенном в 1925 году. В разное время там жили Фрэнк Синатра, Орсон Уэллс и художник Ман Рэй.

Елизавета-Мария родилась в США и с детства живёт за границей. Весной 2023 года она перебралась в Лос-Анджелес, где занимается музыкой.

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