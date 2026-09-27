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Опубликовано 27 сентября, 08:59

Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей

Эльвия Уилк и внук Евгения Петросяна Андреас. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elviaagain

Эльвия Уилк и внук Евгения Петросяна Андреас. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elviaagain

31-летний внук Евгения Петросяна Андреас вместе с женой Эльвией Уилк обзавёлся жильём в престижном районе Проспект-Хайтс в Бруклине. Как сообщает SHOT, квартира обошлась паре в $1 675 418 — примерно 140 млн рублей.

  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
  • Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT
    Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT

Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT

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Сделку закрыли ещё в августе 2025 года. Площадь жилья составляет около 112 квадратных метров: внутри три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и кухня. Квартира расположена неподалёку от Проспект-парка.

Изначально объект выставляли за $1,415 млн, однако в итоге покупатели заплатили примерно на $260 тысяч больше. SHOT утверждает, что цена выросла после того, как продавцы узнали об интересе со стороны внука российского юмориста. Независимого подтверждения этой причины нет.

Сама Уилк летом 2025 года рассказывала, что они с мужем Андреасом с начала года искали новое жильё в Нью-Йорке и пытались довести покупку квартиры до конца. В итоге пара переехала в новое место.

Эльвия Уилк — американская писательница и редактор, автор романа Oval и сборника эссе Death by Landscape. Андреас, по данным SHOT, занимается искусством и публицистикой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в 2010 году Евгений Петросян купил своей дочери Викторине — матери Андреаса — апартаменты в Нью-Йорке за $1 млн. Спустя годы отношения юмориста со старшей дочерью испортились: в 2025-м Мосгорсуд подтвердил решение о её выселении из принадлежавшей Петросяну московской квартиры. Сама Викторина ранее говорила, что с отцом не общается.

Больше новостей о звёздах, их семьях и дорогих покупках — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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