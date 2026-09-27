Внук Петросяна обзавёлся квартирой в Бруклине за 140 млн рублей

31-летний внук Евгения Петросяна Андреас вместе с женой Эльвией Уилк обзавёлся жильём в престижном районе Проспект-Хайтс в Бруклине. Как сообщает SHOT, квартира обошлась паре в $1 675 418 — примерно 140 млн рублей.















Сделку закрыли ещё в августе 2025 года. Площадь жилья составляет около 112 квадратных метров: внутри три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и кухня. Квартира расположена неподалёку от Проспект-парка.

Изначально объект выставляли за $1,415 млн, однако в итоге покупатели заплатили примерно на $260 тысяч больше. SHOT утверждает, что цена выросла после того, как продавцы узнали об интересе со стороны внука российского юмориста. Независимого подтверждения этой причины нет.

Сама Уилк летом 2025 года рассказывала, что они с мужем Андреасом с начала года искали новое жильё в Нью-Йорке и пытались довести покупку квартиры до конца. В итоге пара переехала в новое место.

Эльвия Уилк — американская писательница и редактор, автор романа Oval и сборника эссе Death by Landscape. Андреас, по данным SHOT, занимается искусством и публицистикой.