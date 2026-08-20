Недвижимость Агутина и Варум оценили в миллиард рублей: чем владеет звёздная пара

Недвижимость Леонида Агутина и Анжелики Варум оценивается более чем в миллиард рублей. У звёздной пары есть объекты в России, США и даже собственные виноградники, хотя сами супруги подробно свой активный портфель не раскрывают. Об этом пишет «Звездач».

Главной московской недвижимостью семьи называют объединённые квартиры в сталинском доме на Саввинской набережной в Хамовниках. По данным СМИ, супругам принадлежат три помещения общей площадью около 243 квадратных метров. Их стоимость сегодня может составлять примерно 160 млн рублей.

Ещё один объект связывали с Агутином в районе Аэропорт. Речь идёт о квартире площадью 163 квадратных метра, которую ранее оценивали примерно в 47 млн рублей.

За пределами Москвы у пары есть загородный дом в Крекшино площадью около 400 квадратных метров. В особняке есть бассейн, а на участке — зона отдыха и фруктовый сад. Стоимость такого объекта оценивали примерно в 60 млн рублей.

Самая дорогая часть недвижимости семьи находится в США. Согласно информации журналистов, только объекты во Флориде могут стоить около 9–10 млн долларов. Среди них называют квартиру площадью около 300 квадратных метров, жильё в комплексе The Pinnacle в Санни-Айлс-Бич и дом в Помпано-Бич с бассейном, причалом и гаражом.

Кроме того, Анжелика Варум рассказывала о владении 50 гектарами виноградников в Темрюкском районе. При этом Леонид Агутин ранее опровергал сообщения о якобы принадлежащей семье квартире в Лос-Анджелесе.

Ранее Агутин показал редкое фото с Варум, а поклонники назвали её «эталоном женщины». 57-летняя певица предстала перед публикой в ярком платье с цветочным принтом и глубоким декольте, держа в руках изящный веер.