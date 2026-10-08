Захарова назвала Мерца частью «гоп-компании» Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц и руководство в Киеве находятся внутри единых коррупционных схем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мерц и вся эта гоп-компания, конечно, находятся внутри всех этих коррупционных схем. И приезжает он [в Киев] в том числе, чтобы оговаривать, каким образом все эти деньги, прокручиваясь через киевский режим, будут распределяться дальше», — сказала дипломат.

Она также заявила, что визиты немецкого канцлера в Киев позволяют ему, с одной стороны, поддерживать собственные рейтинги, а с другой — уходить от критики внутри Германии. По словам Захаровой, Мерц приезжает на Украину, «чтобы и рейтинги поправить, и от собственных граждан сбежать».

4 октября Мерц посетил Киев вместе с министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе. Во время поездки канцлер объявил о новом пакете военной помощи Украине примерно на €1 млрд, включая средства на дальнобойные вооружения, ударные и противодроновые системы, а также спутниковые технологии. Ещё около €350 млн Берлин планирует направить на поддержку украинской энергетики перед зимой.

Кроме того, Мерц заявил о намерении расширять сотрудничество Германии и Украины в оборонной промышленности. Его сопровождала крупная правительственная и бизнес-делегация.

Ранее глава партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что Мерц превращает Германию в мишень для России. По её словам, Берлин уже направил Украине огромные средства, однако канцлер продолжает обещать новые миллиарды на фоне финансовых проблем внутри самой ФРГ.