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Опубликовано 11 октября, 16:48

«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью со счётом 0:0 в 10-м туре РПЛ

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Грозненский «Ахмат» не смог обыграть калининградскую «Балтику» на своём поле в десятом туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась нулевой ничьей, а команда Андрея Талалаева продлила серию без побед до четырёх матчей.

Противостояние состоялось 11 октября в Грозном. За всё игровое время соперники так и не сумели отличиться. В результате обе команды пополнили свою копилку одним очком.

После этой встречи «Ахмат» с 11 баллами расположился на 11-й строчке турнирной таблицы. Калининградский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Таким образом, расстояние между соперниками составляет всего один балл.

Следующие матчи команды проведут 18 октября. Грозненцы отправятся в Санкт-Петербург, где встретятся с «Зенитом». «Балтика», в свою очередь, примет на домашнем стадионе «Ростов».

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Ранее Life.ru сообщал о поражении «Балтики» от петербургского «Зенита» в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. За петербуржцев отличились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе хозяев забитыми мячами отметились Брайан Хиль и Илья Петров. Калининградцы пытались отыграться до финального свистка, но избежать поражения не смогли.

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Анастасия Никонорова
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