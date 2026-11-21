Грозненский «Ахмат» одержал вторую победу подряд под руководством Ролана Гусева, обыграв его бывший клуб — московский ЦСКА. Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все три мяча были забиты во втором тайме. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал пенальти и вывел грозненцев вперёд. Спустя 11 минут Георгий Мелкадзе удвоил преимущество «Ахмата». Армейцы ответили голом Энрике Кармо на 69-й минуте, однако сравнять счёт так и не сумели.

Для Ролана Гусева, который ранее выступал за ЦСКА, эта победа стала второй после назначения главным тренером «Ахмата». В предыдущем матче грозненцы обыграли московскую «Родину» (1:0), прервав серию из пяти поражений во всех турнирах.

У армейцев, напротив, продолжается неудачная полоса. Команда не может победить в чемпионате России уже три встречи подряд, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

После 15 туров ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 17 баллов и располагается на 11-й строчке. В следующем туре 28 ноября москвичи примут «Зенит», а грозненцы сыграют в гостях с «Балтикой».

Ранее Life.ru сообщал о назначении Ролана Гусева главным тренером «Ахмата». Специалист возглавил грозненскую команду 2 ноября, сменив Станислава Черчесова. До этого Гусев работал в московском «Динамо», а в качестве футболиста вместе с ЦСКА выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА.