Air Arabia может возобновить рейсы из Шарджи в Москву уже в октябре

Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь, однако билеты на некоторые из этих направлений всё ещё можно найти на сайте перевозчика. Туроператоры и турагенты первыми заметили, что октябрьские бронирования начали исчезать, но официальных уведомлений от авиакомпании не получили: информацию об отмене предоставляли только после индивидуальных запросов. При этом в системе продаж сохраняются билеты на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. Представители Air Arabia подтвердили якобы обещали вернуть пассажирам деньги.