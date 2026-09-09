Air Arabia может возобновить рейсы из Шарджи в Москву уже в октябре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Авиакомпания Air Arabia предварительно планирует возобновить полёты между Шарджей и Москвой в октябре. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
Согласно предварительным данным ведомства, первым после паузы должен вернуться маршрут Шарджа — Москва. Точная дата возобновления полётов пока не называется.
Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь, однако билеты на некоторые из этих направлений всё ещё можно найти на сайте перевозчика. Туроператоры и турагенты первыми заметили, что октябрьские бронирования начали исчезать, но официальных уведомлений от авиакомпании не получили: информацию об отмене предоставляли только после индивидуальных запросов. При этом в системе продаж сохраняются билеты на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. Представители Air Arabia подтвердили якобы обещали вернуть пассажирам деньги.
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