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Опубликовано 9 сентября, 13:02

Air Arabia может возобновить рейсы из Шарджи в Москву уже в октябре

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Авиакомпания Air Arabia предварительно планирует возобновить полёты между Шарджей и Москвой в октябре. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Согласно предварительным данным ведомства, первым после паузы должен вернуться маршрут Шарджа — Москва. Точная дата возобновления полётов пока не называется.

Travelata не получала уведомлений об отмене рейсов Air Arabia
Travelata не получала уведомлений об отмене рейсов Air Arabia

Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила рейсы в Россию, запланированные на октябрь и декабрь, однако билеты на некоторые из этих направлений всё ещё можно найти на сайте перевозчика. Туроператоры и турагенты первыми заметили, что октябрьские бронирования начали исчезать, но официальных уведомлений от авиакомпании не получили: информацию об отмене предоставляли только после индивидуальных запросов. При этом в системе продаж сохраняются билеты на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару. Представители Air Arabia подтвердили якобы обещали вернуть пассажирам деньги.

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Наталья Демьянова
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