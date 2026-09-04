Air Tanzania объявила дату возобновления рейсов в РФ

Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство африканской республики.

«Только что Air Tanzania выпустила пресс-релиз, в котором сообщает о возобновлении рейсов с понедельник 7 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Перерыв в полётах оказался недолгим. Перевозчик пояснил, что решение принято после совместной работы с профильными ведомствами. Стороны проанализировали обстановку на маршруте и пришли к выводу, что безопасность путешественников можно обеспечить.

Билеты на рейсы TC422 и TC423 уже поступили в продажу. Тем, кто не смог улететь ранее из-за временной остановки программы, предлагают оформить перенос даты без дополнительной платы. Для этого достаточно обратиться к представителям авиакомпании.

Напомним, утром в пятницу Air Tanzania остановила полёты в Москву из-за вопросов безопасности. Перевозчик выполнял прямые рейсы три раза в неделю в московский аэропорт Внуково. Направление запустили совсем недавно — первые самолёты начали летать 2 июля.

Air Tanzania (ATCL) — это национальная авиакомпания Танзании, основанная в 1977 году и полностью принадлежащая государству. Базируясь в Дар-эс-Саламе, она выполняет обширные внутренние и международные рейсы, имея парк из 16 современных самолётов, включая Boeing 787 Dreamliner и Airbus A220. В последние годы авиакомпания активно расширяет свою маршрутную сеть на восток, открывая рейсы в Россию, Индию и Китай, и претендует на звание ведущего авиаперевозчика Африки.