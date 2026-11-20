Пассажирский самолёт Airbus A319 американской авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Финикса, штат Аризона, вскоре после взлёта. Экипаж другого лайнера заметил пламя, вырывающееся из одного из двигателей, и возможную утечку жидкости. На борту находились 120 человек. Об инциденте сообщает издание The Contrail со ссылкой на переговоры пилотов с диспетчерами.

Происшествие случилось 19 ноября с рейсом AA3230, следовавшим из Финикса в Портленд. Вскоре после взлёта экипаж самолёта SkyWest, находившегося позади, передал диспетчерам информацию о замеченном пламени и возможной утечке жидкости.

«Вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает», — предупредил диспетчер пилотов American Airlines.

В ответ командир воздушного судна сообщил о неполадках в гидравлической системе. Экипаж несколько раз передал сигнал бедствия Mayday и запросил разрешение вернуться в международный аэропорт Финикс — Скай-Харбор.

По данным отслеживания полётов, самолёт развернулся вскоре после взлёта и благополучно приземлился в аэропорту отправления.

Причина происшествия пока неизвестна. Данные о возгорании двигателя основаны на наблюдении экипажа другого воздушного судна, а официальные результаты технической проверки лайнера ещё не представлены.

Ранее Life.ru сообщал об аварийной посадке Airbus A319 в петербургском аэропорту Пулково. Самолёт авиакомпании «Россия», направлявшийся в Калининград, развернулся вскоре после вылета из-за предполагаемого отказа левого двигателя. Лайнер благополучно приземлился примерно через 40 минут, информация о пострадавших не поступала.