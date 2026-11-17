Пассажирский самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Причиной мог стать отказ левого двигателя, сообщает SHOT в своём Telegram-канале.

Неполадки возникли вскоре после вылета. На высоте около 1400 метров экипаж принял решение прервать полёт и вернуться в аэропорт отправления.

В этот момент лайнер находился над акваторией Финского залива. Пилоты развернули воздушное судно и взяли курс обратно на Санкт-Петербург.

Спустя примерно 40 минут после взлёта Airbus A319 благополучно приземлился в Пулково. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Life.ru сообщал о вынужденной посадке в Пулково другого пассажирского самолёта из-за проблем с двигателем. Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Калининграда в Екатеринбург, изменил маршрут после срабатывания сигнализации о снижении уровня масла в одном из двигателей. Лайнер успешно приземлился, а специалисты обнаружили утечку масла.