Пассажирский самолёт CRJ200 авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку в Иркутске после отказа правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из Талакана в Якутии. Об инциденте сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Происшествие случилось 6 ноября около 13:30 по местному времени (08:30 мск). По предварительным данным, техническая неисправность возникла уже на подлёте к Иркутску, когда самолёт приближался к аэропорту назначения.

Несмотря на отказ двигателя, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждений самолёта также не зафиксировано.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили, что один из двигателей отказал при заходе на посадку. По факту происшествия организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Параллельно Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал о другом авиационном происшествии, связанном с отказом двигателя. 4 ноября Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Минска в Москву, столкнулся с техническими проблемами при заходе на посадку во Внуково. На высоте около полутора километров обороты одного из двигателей резко снизились, после чего он отключился. Экипаж передал диспетчерам сигнал срочности, но продолжил снижение. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.