Между Камчаткой и китайским Харбином запустили прямые авиарейсы

С Камчатки запустили прямое авиасообщение с китайским Харбином. Первые пассажиры уже отправились по новому маршруту, который позволяет добраться до Китая без пересадок в других дальневосточных городах. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро» на российском самолёте Sukhoi Superjet. Они будут летать один раз в неделю, по субботам. Продолжительность полёта составляет около трёх с половиной часов.

«Полёты выполняет авиакомпания «ИрАэро» на отечественном самолёте «Сухой Суперджет» один раз в неделю по субботам, время в пути — около 3,5 часов», — говорится в сообщении регионального правительства.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры прибывали в Харбин утром и могли воспользоваться стыковочными рейсами для дальнейшего путешествия по Китаю. Маршрут действует в обоих направлениях.

Ранее путешественникам приходилось добираться до Харбина с пересадками через другие города Дальнего Востока. Прямой рейс позволит сократить время в пути и избежать дополнительных расходов на перелёты.

Открытие авиасообщения стало результатом договорённостей губернатора Камчатского края Владимира Солодова с китайской стороной. В региональном правительстве рассчитывают, что новый маршрут создаст условия для расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полётов.