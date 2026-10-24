Между Камчаткой и китайским Харбином запустили прямые авиарейсы
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С Камчатки запустили прямое авиасообщение с китайским Харбином. Первые пассажиры уже отправились по новому маршруту, который позволяет добраться до Китая без пересадок в других дальневосточных городах. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
Рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро» на российском самолёте Sukhoi Superjet. Они будут летать один раз в неделю, по субботам. Продолжительность полёта составляет около трёх с половиной часов.
«Полёты выполняет авиакомпания «ИрАэро» на отечественном самолёте «Сухой Суперджет» один раз в неделю по субботам, время в пути — около 3,5 часов», — говорится в сообщении регионального правительства.
Расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры прибывали в Харбин утром и могли воспользоваться стыковочными рейсами для дальнейшего путешествия по Китаю. Маршрут действует в обоих направлениях.
Ранее путешественникам приходилось добираться до Харбина с пересадками через другие города Дальнего Востока. Прямой рейс позволит сократить время в пути и избежать дополнительных расходов на перелёты.
Открытие авиасообщения стало результатом договорённостей губернатора Камчатского края Владимира Солодова с китайской стороной. В региональном правительстве рассчитывают, что новый маршрут создаст условия для расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полётов.
Ранее Life.ru сообщал о запуске прямых авиарейсов между Харбином и семью российскими городами. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник отмечал, что развитие авиасообщения способствует укреплению транспортных связей между странами на фоне растущего туристического потока.