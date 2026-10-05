Шри-Ланка захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией

Шри-Ланка рассчитывает со временем восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом РИА «Новости» заявила посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера.

По словам дипломата, запуск рейсов в ближайшее время маловероятен. Ланкийские авиакомпании пока сталкиваются с ограничениями, связанными со страхованием.

Гунасекера отметила, что эти вопросы не зависят непосредственно от властей Шри-Ланки. При этом страна рассчитывает постепенно решить возникающие проблемы и в дальнейшем вернуть авиарейсы в Россию.

«Я не думаю, что авиакомпании Шри-Ланки смогут начать летать в Россию прямо сейчас, но мы надеемся, что со временем это произойдёт», — сказала посол.

Ранее в России назвали условие возобновления авиасообщения с Японией. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что обсуждение ведётся в формате профильных коммерческих пулов — финансовых, технических и сервисных, где роль политиков на данном этапе минимальна.