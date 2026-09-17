В России назвали условие возобновления авиасообщения с Японией

Технически возобновление прямых рейсов между Россией и Японией выгодно обеим сторонам, однако в процесс вмешиваются политические факторы и давление Запада. Об этом НСН заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, пояснив, как сейчас выстраиваются переговоры по восстановлению транспортного сообщения.

По его словам, Москва исходит из того, что именно она не прерывала авиасообщение, и продолжает жить в нормальном правовом поле. Эксперт отметил, что обсуждение ведется в формате профильных коммерческих пулов — финансовых, технических и сервисных, где роль политиков на данном этапе минимальна.

Однако на стадии окончательного политического согласования договорённости могут сорваться из-за общей напряжённости в двусторонних отношениях и внешнего давления со стороны западных стран, не заинтересованных в сближении Москвы и Токио. Бакланов добавил, что не может точно назвать текущую стадию переговоров, но предупредил о высоких рисках «отбоя» на финишной прямой.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова обсуждать исключительно финансовую сторону вопроса, поскольку рост цен на топливо требует новых экономических решений для рентабельности полётов. При этом Бакланов категорически исключил увязку авиасообщения с темой мирного договора. Он заявил, что для Москвы этот вопрос законодательно закрыт, никаких изменений границ не будет, а любые попытки реанимировать политические споры вокруг территорий или искать «энтузиастов» для этих процессов бесполезны.

Ранее стало известно, что Россия обсуждает возвращение прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что обсуждение сейчас проходит на уровне авиакомпаний и транспортных ведомств. По словам дипломата, Москва рассчитывает вернуть маршруты, поскольку они выгодны всем участникам.