Россия обсуждает возвращение прямых рейсов с Японией и Южной Кореей

Российские авиакомпании начали технические консультации с японскими и южнокорейскими перевозчиками по возможному восстановлению прямого авиасообщения. Переговоры идут спустя несколько лет после остановки рейсов, а интерес к поездкам между странами продолжает расти.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что обсуждение проходит на уровне авиакомпаний и транспортных ведомств. По его словам, Москва рассчитывает вернуть маршруты, поскольку они выгодны всем участникам.

«Технические консультации продолжаются на уровне наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идёт, сложный. Потому что, конечно, всё, что произошло, — это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнёры. Тем не менее мы надеемся, что нам удастся восстановить это сообщение. Тем более что оно экономически выгодно для них», — сказал Руденко газете «Известия».

После прекращения прямых рейсов в 2022 году число российских туристов в Японию и Южную Корею не перестало расти. За первые восемь месяцев 2026 года Японию посетили почти 132 тысячи россиян — на 22% больше, чем годом ранее. Южную Корею за первые четыре месяца года выбрали более 75 тысяч граждан РФ.

Возможное возвращение рейсов также обсуждают в Токио и Сеуле. Однако, как отмечают эксперты, главным препятствием остаются политические ограничения и давление со стороны западных стран.

До приостановки авиасообщения между странами действовали регулярные маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Российские и азиатские перевозчики связывали города прямыми рейсами.

Специалисты считают, что восстановление авиасообщения могло бы упростить поездки туристов и деловых людей, а также поддержать торговые и гуманитарные связи. При этом окончательное решение зависит от позиции властей Японии и Южной Кореи.

Ранее Life.ru писал, что Япония намерена добиться возвращения специального порядка безвизовых поездок своих граждан на Южные Курилы. Речь идёт о гуманитарных визитах для посещения могил родственников, похороненных на островах. Такие поездки были остановлены в 2020 году из-за пандемии, а в 2022 году Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио после введения Японией санкций против России. Сейчас стороны продолжают обсуждать отдельные вопросы взаимодействия, несмотря на сохраняющиеся политические разногласия.