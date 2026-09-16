Песков заявил, что РФ не была сторонницей сворачивания отношений с Японией
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не была сторонницей сворачивания двусторонних отношений с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Токио занимает по отношению к нашей стране крайне недружественную позицию.
«Япония присоединилась ко всем санкциям... И, наверное, на какие-то послабления вряд ли приходится надеяться. И, конечно, не Россия была сторонницей сворачивания двусторонних отношений», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для безвизового доступа граждан Японии на Курильские острова Токио не следует усугублять отношений с Москвой. По её словам, стране следует вести себя прилично.
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