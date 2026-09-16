Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 09:20

В МИД объяснили Японии условие для возвращения безвиза на Курилах

Захарова призвала Токио не осложнять отношения с Москвой из-за Курил

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Токио не следует усугублять отношения с Москвой, если он рассчитывает вернуть безвизовые поездки японцев на Курильские острова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наверное, надо не настойчиво добиваться, а просто прилично себя вести», — сказала дипломат.

Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что власти страны хотят восстановить возможность посещения южных Курил без виз. Речь идёт прежде всего о поездках японских граждан к могилам родственников.

Такая программа перестала работать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Спустя два года, после введения Токио санкций против Москвы, Россия вышла из ряда договорённостей, касавшихся «свободных посещений» и обменов с бывшими японскими жителями южных Курил.

Россия и Япония нарастили торговлю почти на 20% — до $711 млн
Россия и Япония нарастили торговлю почти на 20% — до $711 млн

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сожалеет об ухудшении двусторонних связей, однако возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Токио. Life.ru писал, что президент назвал ухудшение отношений России и Японии следствием решений японского правительства.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar