В МИД объяснили Японии условие для возвращения безвиза на Курилах

Токио не следует усугублять отношения с Москвой, если он рассчитывает вернуть безвизовые поездки японцев на Курильские острова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наверное, надо не настойчиво добиваться, а просто прилично себя вести», — сказала дипломат.

Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что власти страны хотят восстановить возможность посещения южных Курил без виз. Речь идёт прежде всего о поездках японских граждан к могилам родственников.

Такая программа перестала работать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Спустя два года, после введения Токио санкций против Москвы, Россия вышла из ряда договорённостей, касавшихся «свободных посещений» и обменов с бывшими японскими жителями южных Курил.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сожалеет об ухудшении двусторонних связей, однако возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Токио. Life.ru писал, что президент назвал ухудшение отношений России и Японии следствием решений японского правительства.