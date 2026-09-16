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Опубликовано 16 сентября, 07:41

Россия и Япония нарастили торговлю почти на 20% — до $711 млн

Минфин Японии: Товарооборот с Россией в августе вырос на 19,5% — до $711 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Товарооборот России и Японии в августе 2026 года увеличился примерно на 19,5% в годовом выражении и достиг 110,3 млрд иен ($711 млн). Это следует из предварительной статистики Министерства финансов Японии.

Японский импорт российских товаров прибавил 24% и составил 76,3 млрд иен. Поставки в обратном направлении выросли на 10,5% — до почти 34 млрд иен.

Главной статьёй закупок Японии у России вновь стал сжиженный природный газ. На СПГ пришлось 61,8% всего импорта из РФ, а его стоимость достигла 47,2 млрд иен.

В российском направлении основу японских поставок сформировали автомобили. В натуральном выражении экспорт легковых машин увеличился на 18,7% к августу прошлого года, а автомобильных деталей — на 2,5%.

Премьер Японии приняла важное решение по России
Премьер Японии приняла важное решение по России

Ранее Life.ru сообщал, что в мае Япония закупила у России 453 тысячи тонн СПГ, несмотря на падение общего импорта газа до 24-летнего минимума. При этом у поставщиков из Соединённых Штатов Токио купил ещё больше газа.

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Владимир Озеров
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