Япония снизила импорт СПГ до 24-летнего минимума

Япония в мае 2026 года импортировала минимальный объём сжиженного природного газа за последние 24 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

Общий объём закупок составил 3,96 млн тонн. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7% ниже апрельского показателя.

Как следует из статистики ведомства, более низкий уровень импорта последний раз фиксировался в июне 2002 года, когда страна закупила 3,88 млн тонн СПГ.

Крупнейшими поставщиками в мае стали страны Азии и АСЕАН, откуда Япония получила по 899 тысяч тонн топлива. Из США было импортировано 677 тысяч тонн, а из России — 453 тысячи тонн.

Особенно заметно сократились поставки с Ближнего Востока. По данным японского Минфина, Катар, ОАЭ и Оман суммарно поставили всего 129 тысяч тонн СПГ. Это на 72% меньше показателя за май прошлого года и на 7% ниже уровня апреля. Снижение поставок связано с перебоями в регионе. После воздушных ударов Ирана Катар в марте приостановил производство сжиженного газа, а ОАЭ столкнулись с трудностями при транспортировке топлива из-за ограничений в районе Ормузского пролива.

Ранее Life.ru писал, что Вьетнам начал присматриваться к российскому СПГ. Отечественные компании уже взаимодействуют с партнёрами из азиатской страны и прорабатывают детали возможного сотрудничества. Кроме того, в мае импорт российского СПГ резко нарастили страны ЕС — на 21%.