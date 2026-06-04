Вьетнам начал присматриваться к российскому СПГ

Россия и Вьетнам обсуждают возможные поставки сжиженного природного газа. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, интерес к закупкам проявляет вьетнамская сторона. Российские компании уже взаимодействуют с партнёрами из Вьетнама и прорабатывают детали возможного сотрудничества.

«Да, обсуждали. Вьетнам заинтересован, работа в этом направлении активно ведётся и наши российские компании взаимодействуют с вьетнамскими партнерами», — сказал Новак.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС резко нарастили импорт российского СПГ в мае на 21% в годовом выражении. Импорт из американских стран, включая США и Тринидад и Тобаго, напротив, сократился на 14%.