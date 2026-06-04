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4 июня, 13:22

Вьетнам начал присматриваться к российскому СПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Россия и Вьетнам обсуждают возможные поставки сжиженного природного газа. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, интерес к закупкам проявляет вьетнамская сторона. Российские компании уже взаимодействуют с партнёрами из Вьетнама и прорабатывают детали возможного сотрудничества.

«Да, обсуждали. Вьетнам заинтересован, работа в этом направлении активно ведётся и наши российские компании взаимодействуют с вьетнамскими партнерами», — сказал Новак.

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Ранее Life.ru писал, что страны ЕС резко нарастили импорт российского СПГ в мае на 21% в годовом выражении. Импорт из американских стран, включая США и Тринидад и Тобаго, напротив, сократился на 14%.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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